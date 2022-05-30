У Миргороді водій напідпитку проїхав на червоне, а потім запропонував хабар поліції

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На порушника склали три адмінпротоколи, йому загрожує до 4 років ув'язнення

26 травня поліція у Миргороді, на вул. Гоголя, затримала 30-річного водія ZAZ Forza, що проїхав на червоний сигнал світлофору.

Як повідомляє поліція Полтавщини, під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік не має посвідчення водія та перебуває у стані сп’яніння - тест показав 2,92 проміле алкоголю у крові.

На нього склали три адмінпротоколи, а також готують підозру у пропонуванні неправомірної вигоди поліцейським.

«Намагаючись вплинути на рішення працівників сектору реагування патрульної поліції Миргородського райвідділу, порушник запропонував правоохоронцям гроші. Результат неправомірної пропозиції – 3 адміністративних матеріали та кримінальне провадження», - йдеться в повідомленні.

Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці нагадують, що ч. 1 статті 369 ККУ (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто пропонує, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.

Нагадаємо, днями у Миргороді також затримали водія напідпитку. Він пропонував правоохоронцям 8,5 тис гривень хабара.