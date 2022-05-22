Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Кременчук, Надзвичайні новини

У Миргороді водій напідпитку пропонував хабар поліцейським (відео)

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 154

 Пропонував 8,5 тис гривень хабара

18 травня у Миргороді поліція зупинила Toyota Camri  на одному з блок постів, під час комендантської години. Як повідомляє поліція Полтавщини, 56-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння -  драгер показав 1,77 проміле алкоголю. 

«Щоб уникнути відповідальності, нетверезий водій зробив неправомірну пропозицію правоохоронцям за невжиття ними заходів адміністративного впливу. Поліцейські відмовилися від неправомірної вигоди та задокументували цей факт», - розповів начальник Миргородського райуправління поліції Віталій Ярмолюк. 

На водія оформлено адмінпротокол, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушнику «світить» штраф  від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року у Кременчуці за хабарництво затримали патрульного - за 17 тис гривень він обіцяв не оформити п'яного за кермом.

0
Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Скріншот відео

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Миргород поліція Полтавщини хабар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх