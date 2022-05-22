У Миргороді водій напідпитку пропонував хабар поліцейським (відео)

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18 травня у Миргороді поліція зупинила Toyota Camri на одному з блок постів, під час комендантської години. Як повідомляє поліція Полтавщини, 56-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 1,77 проміле алкоголю.

«Щоб уникнути відповідальності, нетверезий водій зробив неправомірну пропозицію правоохоронцям за невжиття ними заходів адміністративного впливу. Поліцейські відмовилися від неправомірної вигоди та задокументували цей факт», - розповів начальник Миргородського райуправління поліції Віталій Ярмолюк.

На водія оформлено адмінпротокол, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушнику «світить» штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року у Кременчуці за хабарництво затримали патрульного - за 17 тис гривень він обіцяв не оформити п'яного за кермом.