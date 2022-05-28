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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» втретє поступився на виїзді «Полтаві»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 117

 Кременчуцька команда продовжу тримати себе в тонусі 

Вчора, 27 травня, футбольний клуб «Кремінь» провів контрольний матч з полтавською командою СК «Полтава». «Синьо-білі» втретє поступилися полтавцям з рахунком – 5:1.

Як повідомляє пресслужба СК «Полтава»,  полтавці стрімко розпочали протистояння, увімкнувшись одразу  в боротьбу. Тож до 5 хвилини вже мали комфортну перевагу в 2 м'ячі. Обидва голи стали логічним завершенням стандартних положень. Спочатку Валерій Курелєх вправно зіграв на замиканні, доправивши м'яч у сітку воріт своїх експартнерів. А вже за мить Дмитро Щербак красивим ударом закрутив м'яч у дальню «дев'ятку» воріт.

Після стрімкого старту «Кремінь» кинувся відіграватися. Скориставшись помилкою у захисті, вони звели відставання до мінімуму. Та все ж на більше не спромоглися. Натомість «містяни» продовжили нарощувати перевагу. Черговий стандарт біля воріт «синьо-білих» завершився вдалим замиканням у виконанні Олександра Томенка. А в середині тайму Єгор Коваленко довів до логічного завершення чергову гостру атаку «Полтави».

 

Після перерви полтавці знову забили. Максим Горжуй міг вколотити м'яч у сітку, проте м’яч не ліг на ногу, що не завадило продовжити атаку. М'яч довго гуляв поміж гравців у штрафному майданчику, аж поки не потрапив під удар Богдану Бичкову, який опинився у потрібному місці в потрібний час та відзначився у воротах своєї колишньої команди.

Догравали полтавці у меншості. Максим Горжуй без злого умислу  сфолив на підступах до власних воріт, але рефері вирішив покарати нашого гравця прямою червоною карткою. Та чисельна перевага «Кременя» на полі була зовсім непомітною, тому якихось серйозних нагод гості так і не створили.  Полтавці теж не змогли скористатися підхожим моментом, щоб забити. У підсумку 5:1 - СК «Полтава» вчергове довів свою перевагу над земляками з «Кременя».

«Кремінь» у другому таймі зазнав нищівної поразки від земляків СК «Полтави»
Невтішний результат Кременя у Полтаві 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: СК Полтава
Теги: футбол Кремінь Полтава
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