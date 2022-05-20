МОЗ провело найбільшу за весь час війни евакуацію українців на лікування за кордон

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 170

Спочатку хворих та поранених транспортували до Львова

Майже пів сотні українців — 26 цивільних та 19 військових — зі східних регіонів України були направлені на лікування до Німеччини та Іспанії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування.

Серед пацієнтів медична сестра з Лисичанська Оксана Баландіна, яка втратила ноги від розірваної міни, але не втратила жагу до життя. Заміж дівчина вийшла в лікарняній палаті, а її перший весільний танок розчулив весь світ.

Також серед евакуйованих - волонтери з Київщини та Харківщини, які постраждали під час обстрілів та потребують спеціалізованого лікування.

Спочатку хворих та поранених транспортували до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування в інші країни.