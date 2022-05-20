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Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Ця перемога для тебе, Україно!»: Ольга Ляхова стала рекордсменкою після тривалої перерви

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 216

Кременчуцька спортсменка феєрично повернулася після тривалої перерви 

На турнірі в італійському Савоно, 18 травня, українська легкоатлетка Ольга Ляхова виграла в бігу на 800 метрів. Результат Ляхової (2.01,58) також став новим рекордом турніру.

Для Ляхової цей турнір став першим після майже дворічного декрету.

Біг на 800м. жінки:

  • 1. Ольга Ляхова (Україна) - 2.01,58 с
  • 2. Аніта Хорват (Словенія) - 2.01,60
  • 3. Анжеліка Сарна (Польща) - 2.01,87
- Ця перемога для тебе, Україно! Дуже приємно представляти мою країну на міжнародній арені. Після довгої перерви це було досить нервово. Але я щаслива, що змогла повернутися. Вірю, що з кожним стартом буде ще краще і швидше. А Україна точно переможе в цій війні. Тому що за нами правда. Україна – в серці, - прокоментувала після гри кременчуцька спортсменка Ольга Ляхова. 

- Ольга Ляхова повертається після народження доньки з перемоги з рекордом змагань у Савоні! Браво! 2:01.58 хв - такий час Ольги з бігу на 800 метрів на першому для неї турнірі майже за два роки, - написала Федерація легкої атлетики України.

На  турнірі Континентального туру World Athletics Ляхова пробігла дистанцію за дві хвилини та 1,58 секунди, випередивши Аніту Хорват зі Словенії на 0,02 секунди.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: легка атлетика біг Ольга Ляхова
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