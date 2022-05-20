«Ця перемога для тебе, Україно!»: Ольга Ляхова стала рекордсменкою після тривалої перерви

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 216

На турнірі в італійському Савоно, 18 травня, українська легкоатлетка Ольга Ляхова виграла в бігу на 800 метрів. Результат Ляхової (2.01,58) також став новим рекордом турніру.

Для Ляхової цей турнір став першим після майже дворічного декрету.

Біг на 800м. жінки:

1. Ольга Ляхова (Україна) - 2.01,58 с

2. Аніта Хорват (Словенія) - 2.01,60

3. Анжеліка Сарна (Польща) - 2.01,87

- Ця перемога для тебе, Україно! Дуже приємно представляти мою країну на міжнародній арені. Після довгої перерви це було досить нервово. Але я щаслива, що змогла повернутися. Вірю, що з кожним стартом буде ще краще і швидше. А Україна точно переможе в цій війні. Тому що за нами правда. Україна – в серці, - прокоментувала після гри кременчуцька спортсменка Ольга Ляхова.

- Ольга Ляхова повертається після народження доньки з перемоги з рекордом змагань у Савоні! Браво! 2:01.58 хв - такий час Ольги з бігу на 800 метрів на першому для неї турнірі майже за два роки, - написала Федерація легкої атлетики України.

На турнірі Континентального туру World Athletics Ляхова пробігла дистанцію за дві хвилини та 1,58 секунди, випередивши Аніту Хорват зі Словенії на 0,02 секунди.