Мінветеранів розробило Порядок надання статусу УБД членам добровольчих формувань тергромад

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 294

З перших днів повномасштабного збройного вторгнення рф до України мільйони українських громадян стали на захист рідної країни у лавах ЗСУ, інших силових структур, Територіальної оборони

Міністерство у справах ветеранів України розробило Порядок надання статусу учасника бойових дій (УБД) членам добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про його основні деталі розповів перший заступник міністра у справах ветеранів, Герой України Олександр Порхун під час прямого включення до інформаційного марафону національних телеканалів. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Він зазначив, що з перших днів повномасштабного збройного вторгнення рф до України мільйони українських громадян стали на захист рідної країни у лавах ЗСУ, інших силових структур, Територіальної оборони, а також у складі добровольчих формувань територіальних громад, куди увійшли цивільні особи, які виявили бажання захищати свою державу.

До того ж, Верховна Рада змінами до закону «Про основи національного спротиву» надала можливість членам добровольчих формувань тергромад виконувати завдання із захисту України не лише в межах своєї територіальної громади, а й боронити державу безпосередньо на лініях бойових дій.

- І наші Захисники-добровольці продовжують захищати Україну. Якщо наданням статусу УБД військовослужбовцям займається Міноборони та відповідні силові структури, то Мінветеранів безпосередньо займається категорією добровольців. Тому ми розробили Порядок, яким керуватиметься створена при Міністерстві міжвідомча комісія з надання статусу УБД, – зазначив Олександр Порхун.

- Коротко про порядок. Це буде звернення від трьох сторін: безпосередньо командира добровольчого підрозділу, в якому доброволець проходив службу. Клопотання командира Територіальної бригади, до сил якої входить добровольче формування. І також клопотання керівника територіальної громади, на базі якої було створено дане добровольче формування. І два свідчення військовослужбовців, з якими доброволець виконував завдання із захисту нашої держави, – розповів перший заступник міністра у справах ветеранів України.