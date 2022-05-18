Андрій Шевченко став першим амбасадором ініціативи UNITED 24 для допомоги Україні

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Зі свого боку Андрій Шевченко зазначив, що для нього велика честь стати першим амбасадором UNITED 24

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 344/2022 щодо заснування національного бренду UNITED 24 та привітав першого амбасадора цього бренду – легендарного українського футболіста й тренера Андрія Шевченка. Про це інформує Офіс Президента України.

На початку травня глава держави ініціював запуск фандрейзингової платформи UNITED 24, яка має на меті збільшити благодійні пожертви на підтримку України у світі, зокрема й шляхом об’єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників задля підтримки нашої країни в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський привітав першого амбасадора бренду Андрія Шевченка.

- Важливо, що першим амбасадором бренду UNITED 24 став українець, якого знають у всьому світі. Андрій має величезну довіру та авторитет, які здобув своєю наполегливою працею та своїми спортивними досягненнями. Тепер він має нову місію – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі, щоб наблизити нашу перемогу, – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Андрій Шевченко зазначив, що для нього велика честь стати першим амбасадором UNITED 24.

- Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя держава потерпає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні. Я зроблю все можливе, щоб підвищувати обізнаність про потреби України, щоб заохочувати людей долучатися до UNITED 24, робити внесок у нашу перемогу, – наголосив він.

За словами Андрія Шевченка, перша подія на підтримку UNITED 24 відбудеться 8 червня – це благодійний вечір-аукціон у Лондоні.

Фандрейзингова платформа UNITED 24 працює за трьома напрямами:

оборона та розмінування,

медична допомога,

відбудова України.

За перший тиждень її роботи на рахунках НБУ зібрали понад 25 млн дол. США. Всі охочі можуть зробити внесок в один клік на сайті u24.gov.ua. Корпоративні донори також мають змогу обрати цільову допомогу – забезпечити обладнанням лікарню, відбудувати об’єкт критичної інфраструктури, придбати амуніцію для військових тощо. Невдовзі така можливість з’явиться і для широкої аудиторії.

За підтримки UNITED 24 відбуватимуться благодійні події та концерти, партнерські проєкти з відомими брендами, а також співпраця з лідерами думок.

Команда UNITED 24 продовжує працювати над залученням амбасадорів, які приєднаються до Андрія Шевченка та спрямовуватимуть свої зусилля на те, щоб збільшити кількість пожертв на допомогу Україні.