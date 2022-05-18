У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу

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У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу, - повідомляє Запорізька ОВА. Однак інформацію намагаються приховати.

«Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що український опір, за даними радника глави офісу президента Олексія Арестовича, діє також у Херсоні та Криму.

«Всупереч поширеній думці про те, що на півдні неможлива партизанська війна, це не так. Воюють і дуже активно партизани», – сказав Арестович. За його словами, російські війська та окупаційна адміністрація чудово знають про існування партизанського руху.