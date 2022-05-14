Два нових випадки COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

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Одужав один пацієнт, випадків смерті не зареєстровано

Сьогодні, 14 травня, у Кременчуці зареєстровано два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли жінка віком 43 роки та чоловік віком 24 роки. Із вперше виявлених випадків захворювання два пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Всього в інфекційному шпиталі лікується один пацієнт.

Одужав один пацієнт, випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 071. Одужало 23 341. Померло 721