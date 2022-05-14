У Миргородському районі служить пухнастий доброволець

Поліція Полтавщини опублікувала світлини пухнастого добровольця, який 24/7 несе службу пліч-о-пліч з поліцейськими Миргородського району.
- Цей чорно-білий красень – кіт Бантик. До речі, про значення прізвиська… Це не про вишукані манери й гарну поставу. Хоча не без цього. Це про вірність та відданість, що символізує «бант» (тобто переплетені петлі), - йдеться у повідомленні.
Повсякденні обов’язки кота-добровольця:
- щоденна перевірка постів
- порядку несення служби поліцейськими (особливо дівчатами)
- створення позитивних емоцій
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