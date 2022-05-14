У Миргородському районі служить пухнастий доброволець

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Поліція Полтавщини опублікувала світлини пухнастого добровольця, який 24/7 несе службу пліч-о-пліч з поліцейськими Миргородського району.

- Цей чорно-білий красень – кіт Бантик. До речі, про значення прізвиська… Це не про вишукані манери й гарну поставу. Хоча не без цього. Це про вірність та відданість, що символізує «бант» (тобто переплетені петлі), - йдеться у повідомленні.

Повсякденні обов’язки кота-добровольця: