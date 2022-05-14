Україна домовляється про евакуацію 60 людей з «Азовсталі», - Верещук

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Спочатку - важкопоранені та медики, яких наразі 60

Україна наразі веде перемовини про евакуацію 60 людей з «Азовсталі» в Маріуполі, де українські військові понад два місяці продовжують тримати оборону попри оточення військами рф. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в коментарі Суспільному.

«Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб», — повідомила Верещук.

Нагадаємо, 12 травня Верещук заявила, що ведуться перемовини щодо звільнення 38 важкопоранених бійців з «Азовсталі». Крім бійців «Азову», там перебувають ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона.

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