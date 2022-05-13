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Президент Зеленський назвав хворими російських командирів, які віддали наказ бомбити НПЗ

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 700

 

За його словами, росія вже зазнала стратегічної поразки, але не має сміливості це визнати

У своєму зверненні до українського народу ввечері 12 травня Президент Володимир Зеленський назвав хворими російських комантирів, які віддали наказ бомбити Кременчуцький нафтопереробний завод. Також у його промові йшлося про обстріли шкіл:

- Сьогодні вночі вони нанесли удар по Чернігівщині, ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі, і невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми усе відновимо. Окупанти били сьогодні ще й по Полтавщині, по Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі.

Також Президент сказав наступне:

- Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі, навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: президент Володимир Зеленський звернення НПЗ обстріли бомбардування школи Росія
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