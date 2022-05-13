Ворог планує з Брянської області вести провокаційні обстріли Чернігівщини

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За попередню добу ЗСУ збили п’ять безпілотників типу «Орлан-10», один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 13 травня. Розпочалась 79 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно підтримує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил республіки білорусь зосередилися на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку триває посилена охорона ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. За наявною інформацією, противник перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог перегруповує підрозділи, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування наших військ в районі населеного пункту Веселе.

У Воронезькій та Бєлгородській областях російської федерації до 25 травня 2022 року продовжили дію підвищеного рівня терористичної загрози.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним.

На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи, успіху не мали.

На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Мар’їнки.

Продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу «Азовсталь». З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних Сил та Десантно-штурмових військ уразили сім повітряних цілей: п’ять БпЛА типу «Орлан-10», один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

Тільки на Донецькому та Луганському напрямках захисники України за минулу добу відбили вісімнадцять атак ворога, знищили тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

Разом переможемо! Слава Україні!