В усіх громадах Кременчуччини працюють пункти видачі проднаборів ВПО: А хто допоможе місцевим

Через війну багато жителів Кременчуцького району лишились роботи, опинились у складній ситуації та потребують допомоги
Сьогодні у Кременчуцькому районі відкрився новий пункт видачі продовольчих наборів переселенцям в останній, Градизькій територіальній громаді, де зареєстровано понад 1,5 тисячі ВПО. Таким чином переселенці, що проживають в усіх 12 територіальних громадах району мають можливість отримати гуманітарну допомогу за президентською програмою.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його даними, всього у Кременчуцькому районі зареєстровано 34 тисячі 188 вимушених переселенців. Районна військова адміністрація вже отримала у Полтаві та перевезла до пунктів видачі гуманітарної допомоги ОТГ 33 тисячі 845 проднаборів.
Він додав, що в кожній ОТГ відкрито по одному пункту видачі, а у Кременчуці – два.
Нагадаємо, програма Президента щодо допомоги людям, які постраждали від російської агресії, раніше реалізовувалась лише у тих регіонах, де велись бойові дії. Полтавщина стала першим тиловим регіоном, у якому за цією програмою почали надавати допомогу ВПО.
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляв про те, що в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині. Він майже щодня інформує про хід виконання цієї програми та адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги ВПО.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер