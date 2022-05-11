В усіх громадах Кременчуччини працюють пункти видачі проднаборів ВПО: А хто допоможе місцевим

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 526

Через війну багато жителів Кременчуцького району лишились роботи, опинились у складній ситуації та потребують допомоги

Сьогодні у Кременчуцькому районі відкрився новий пункт видачі продовольчих наборів переселенцям в останній, Градизькій територіальній громаді, де зареєстровано понад 1,5 тисячі ВПО. Таким чином переселенці, що проживають в усіх 12 територіальних громадах району мають можливість отримати гуманітарну допомогу за президентською програмою.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його даними, всього у Кременчуцькому районі зареєстровано 34 тисячі 188 вимушених переселенців. Районна військова адміністрація вже отримала у Полтаві та перевезла до пунктів видачі гуманітарної допомоги ОТГ 33 тисячі 845 проднаборів.

- Сьогодні привеземо ще 1600 наборів і таким чином усі зареєстровані переселенці мають можливість отримати допомогу за місцем свого тимчасового проживання. Продовольчі набори є на всіх 13 пунктах видачі нашого району, - пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що в кожній ОТГ відкрито по одному пункту видачі, а у Кременчуці – два.

- Органи місцевого самоврядування мають працювати над тим, щоб організувати допомогу тим категоріям місцевих жителів, які її потребують. Адже через війну багато хто лишився роботи, доходів, люди опинилися у складній ситуації та потребують такої допомоги. Цим треба займатися. Це їх зона відповідальності. Жителям району, які потребують такої допомоги, раджу звертатися до органів місцевого самоврядування та їх голів, яких вони обирали. Якщо ж ваші звернення там проігнорують, то звертайтесь до військової адміністрації – будемо вирішувати, як вам допомогти, - порадив Олег Лєднік.

Нагадаємо, програма Президента щодо допомоги людям, які постраждали від російської агресії, раніше реалізовувалась лише у тих регіонах, де велись бойові дії. Полтавщина стала першим тиловим регіоном, у якому за цією програмою почали надавати допомогу ВПО.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляв про те, що в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині. Він майже щодня інформує про хід виконання цієї програми та адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги ВПО.