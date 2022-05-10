Терміново збираємо допомогу для військових: необхідна форма, шини, їжа

Сьогодні, 21:41 Переглядів: 33

Українські воїни терміново потребують нашої підтримки: 1 танкова бригада, розвідники, 72 бригада, які знаходяться у зоні бойових діях. Військові боронять Луганську область, Харківщину, Київ.

- Інтенсивність боїв дуже висока, тому дуже зношується форма (особливо розвідники, які повзають), виходить з ладу техніка, запчастини. Іноді у хлопців немає можливості повернутися на позиції, тому потрібен запас їжі. Дуже просимо допомогти небайдужих кременчужан допомогти хлопцям, які виборюють нашу свободу та мир.

Військовим необхідно:

Шини 1300x530-533 вид 201 - 2шт.,

Шини 245 70 R16 10/70 - 2-3шт.,

Шини 16.00R20 Бел-95 – 10 шт.,

Спрей від кліщів

Електроплитка

Ліхтарики

Форма (різні розміри, не скло)

Консерви, кава, продукти харчування

Картка ПриватБанку 5168 7422 3018 4446 (Кулясов Сергій Володимирович)

Продукти харчування приносьте у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» за адресою вул. Шевченка, 50а з 10.00 до 15.00 (0678142221 Ольга Борзіна).