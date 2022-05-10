Терміново збираємо допомогу для військових: необхідна форма, шини, їжа

Українські воїни терміново потребують нашої підтримки: 1 танкова бригада, розвідники, 72 бригада, які знаходяться у зоні бойових діях. Військові боронять Луганську область, Харківщину, Київ.
Військовим необхідно:
Шини 1300x530-533 вид 201 - 2шт.,
Шини 245 70 R16 10/70 - 2-3шт.,
Шини 16.00R20 Бел-95 – 10 шт.,
Спрей від кліщів
Електроплитка
Ліхтарики
Форма (різні розміри, не скло)
Консерви, кава, продукти харчування
Продукти харчування приносьте у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» за адресою вул. Шевченка, 50а з 10.00 до 15.00 (0678142221 Ольга Борзіна).
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер