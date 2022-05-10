Молодіжний пастор з Кременчука, який раніше займався музикою, готує їжу для переселенців

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 14

Разом з однодумцями вони безкоштовно годують людей у шести міських локаціях

Кременчужанин Артем Радіонов до війни був молодіжним пастором у християнській церкві «Завіт», а також займався громадською діяльністю та музикою. А тепер він – волонтер, який щодня присвячує своє життя допомозі іншим. Історію Артема опублікував міський голова Віталій Малецький, який періодично розповідає про кременчужан, які працюють на перемогу.

Артем з однодумцями готують їжу для переселенців та захисників і безкоштовно годують людей у шести міських локаціях. Також чоловік збирає гуманітарну допомогу.

Він розповідає, що вірить у Бога, ЗСУ та перемогу України. Жартує, що саме тому поповнив інтернет на рік вперед.