На Полтавщині чоловік спиляв дерев на 200 тис. грн і може потрапити за ґрати на 7 років

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 138

Лубенська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка, якому інкримінують незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Про це повідомляє прокуратура Полтавщини. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

У березні цього року чоловік в адміністративних межах Вишневого старостинського округу Новооржицької територіальної громади, не маючи лісорубного квитка, бензопилою спиляв 20 дерев породи дуб, клен та берест.

Таким чином він заподіяв інтересам держави у сфері охорони навколишнього природного середовища понад 200 тис. грн збитків. З метою відшкодування цих збитків прокуратура пред’явила до обвинуваченого цивільний позов.