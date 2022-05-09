Відновили сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 247

Тепер водіям не треба їхати через Переяслав і можна зекономити десь годину

Відновили сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Тепер водіям не треба їхати через Переяслав і можна зекономити десь годину.

За даними Міністерства інфраструктури, сполучення між Києвом та Полтавою було ускладнене через знищення мосту на трасі М-03 через річку Трубіж. Тому поблизу села Борщів на Київщині побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом, а через річку Трубіж звели сім водопропускних труб.

Сполучення відновили не лише для легкових автівок, а й для вантажівок. І це критично важливо – адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні.