У гуртожитках, де розмістять переселенців, після війни селитимуть кременчужан

У Кременчуці ремонтують кімнати в гуртожитках і будинках для нових кременчужан – переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький
Наразі такі роботи тривають на п'яти об’єктах, один з них – гуртожиток у провулку Льва Толстого, 36. Через кілька тижнів роботи завершать, а переселенці отримають житло.
Після перемоги, коли переселенці повернуться до рідних домівок, ці кімнати надаватимуть кременчужанам, які стоять у черзі на отримання житла, а також молодим фахівцям.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер