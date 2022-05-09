У гуртожитках, де розмістять переселенців, після війни селитимуть кременчужан

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 490

У Кременчуці ремонтують кімнати в гуртожитках і будинках для нових кременчужан – переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький

Наразі такі роботи тривають на п'яти об’єктах, один з них – гуртожиток у провулку Льва Толстого, 36. Через кілька тижнів роботи завершать, а переселенці отримають житло.

Після перемоги, коли переселенці повернуться до рідних домівок, ці кімнати надаватимуть кременчужанам, які стоять у черзі на отримання житла, а також молодим фахівцям.