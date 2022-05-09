Активістка з Полтавщини облила штучною кров'ю посла рф у Польщі Анатолія Антонова

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 392

За це її арештували у прямому ефірі

Сьогодні, 9 травня, медіаекспертка Інституту масової інформації Ірина Земляна з Полтавщини разом з іншими активістами облила штучною кров'ю посла рф у Польщі Анатолія Антонова.

За інформацією видання «Укрінформ», російська делегація намагалася пройти до пам'ятника радянським військовим у Варшаві, щоб покласти вінок, але їй перегородили дорогу активісти. Спочатку вони вели словесну перепалку, а потім один з активістів облив посла і всіх росіян довкола нього червоною фарбою.

Згодом на місце події приїхали поліцейські, які відтіснили протестувальників від делегації посольства рф. Біля їхніх автомобілів росіян ще раз облили штучною кров'ю, закидали червоними гвоздиками і зірвали прапорець росії з авто посла.

- Ми просто підійшли до посла впритул, розірвали на себе пакети зі штучною кров’ю, ця кров потрапила на посла та його посіпак. Вони з ганьбою та під крики «Фашисти!» просто поїхали. Ми не дали їм покласти квіти, — розповіла Ірина Земляна.

Ввечері видання «Детектор медіа» сповістило , що активістку Ірину Земляну заарештувала польська поліція у прямому ефірі «Радіо НВ». Жінку затримали та повели до автозака.