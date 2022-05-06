У Кременчуці стартував сезон тенісних турнірів

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Зібрані кошти зі змагань підуть на підтримку вимушених переселенців, які живуть у клубі

30 квітня у тенісному клубі «Прем’єр» відбувся парний мега (muscle) турнір «Літній сезон. Початок». Організаторами турніру стали: Шевченко Павло, Проценко Олег та Тенісний клуб «Прем'єр».

Турнір став гарною подією весни, що відкрив весняно-літній тенісний сезон. У турнірі взяли участь 13 пар (26 осіб). Глядачами та вболівальниками стали тимчасово переміщені особи, що отримали прихисток на кортах клубу.

Під час турніру зібрали кошти - більша частина яких буде витрачена на їжу та засоби гігієни переселенцям.

Результати змагань: