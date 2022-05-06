У Кременчуці стартував сезон тенісних турнірів

30 квітня у тенісному клубі «Прем’єр» відбувся парний мега (muscle) турнір «Літній сезон. Початок». Організаторами турніру стали: Шевченко Павло, Проценко Олег та Тенісний клуб «Прем'єр».
Турнір став гарною подією весни, що відкрив весняно-літній тенісний сезон. У турнірі взяли участь 13 пар (26 осіб). Глядачами та вболівальниками стали тимчасово переміщені особи, що отримали прихисток на кортах клубу.
Під час турніру зібрали кошти - більша частина яких буде витрачена на їжу та засоби гігієни переселенцям.
Результати змагань:
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер