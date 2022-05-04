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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

На спрощене ЗНО можна буде зареєструватись аж у червні, - МОН

Вчора, 21:56 Переглядів: 163

 Сесій для мультипредметного тесту буде 28

Міністерство освіти і науки має намір надати абітурієнтам додаткову можливість зареєструватись на мультипредметний тест у червні. Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Так, у червні буде ще одна сесія реєстрації для тих, хто, враховуючи воєнний стан та безпекову ситуацію, не зміг зареєструватись з якихось  причин до 19 квітня.

У то же час він попередив, що абітурієнти, які вже створили реєстраційні картки, ще не є учасниками мультитесту, оскільки для участі необхідно підтвердили своє бажання на інформаційній сторінці та повідомити, в якому регіоні учасник перебуватиме в липні.

«Сесій буде 28 – зареєструватися можна, наприклад, на 15 чи 16 липня. Тобто для складання тесту буде 28 днів», – зазначив міністр освіти.

За даними МОН, станом на 19 квітня для проходження тесту зареєструвались 402 тис. 527 людей.

Нагадаємо, У 2022 році ЗНО замінили  на альтернативну модель тестування - абітурієнти складають національний мультипредметний тест (НМТ). Демонстраційний  варіант тестування  можна пройти онлайн

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: ЗНО-2022 Сергій Шкарлет
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