На спрощене ЗНО можна буде зареєструватись аж у червні, - МОН

Міністерство освіти і науки має намір надати абітурієнтам додаткову можливість зареєструватись на мультипредметний тест у червні. Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Так, у червні буде ще одна сесія реєстрації для тих, хто, враховуючи воєнний стан та безпекову ситуацію, не зміг зареєструватись з якихось причин до 19 квітня.
У то же час він попередив, що абітурієнти, які вже створили реєстраційні картки, ще не є учасниками мультитесту, оскільки для участі необхідно підтвердили своє бажання на інформаційній сторінці та повідомити, в якому регіоні учасник перебуватиме в липні.
«Сесій буде 28 – зареєструватися можна, наприклад, на 15 чи 16 липня. Тобто для складання тесту буде 28 днів», – зазначив міністр освіти.
За даними МОН, станом на 19 квітня для проходження тесту зареєструвались 402 тис. 527 людей.
Нагадаємо, У 2022 році ЗНО замінили на альтернативну модель тестування - абітурієнти складають національний мультипредметний тест (НМТ). Демонстраційний варіант тестування можна пройти онлайн.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер