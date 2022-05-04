Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

російські війська стягнули до кордону поблизу Харківщини 40 гелікоптерів

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 441

 На північних кордонах українська розвідка фіксує операції з прикриття кордону з боку збройних сил білорусі. Вечірнє зведення Генштабу

Окупаційні війська рф зосередили до 40 одиниць ударних і транспортних гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області в безпосередній близькості до державного кордону з Україною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18.00 4 травня.

За їх даними, командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька. 

Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України".

На Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ Балтійського та Північного флотів.

У Валуйському районі Бєлґородської області росіяни розгорнули допоміжний пункт управління 36-ї загальновійськової армії Східного округу.

По Харкову загарбники продовжують завдавати авіаційні та артилерійські удари.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Поблизу Лиману на Донеччині впродовж доби російські окупанти безуспішно намагались закріпитися в Олександрівці. У напрямку Сєвєродонецька наступали на Воєводівку, але успіху не мали. Біля Попасної росіяни хоітли захопити Оріхове, але не вдалося.

Задля сковування українських сил оборони російські окупанти ведуть обстріли по всій лінії зіткнення. В Авдіївці, Краматорську, Сєвєродонецьку, Маріуполі і Гуляйполі завдають авіаційних ударів.

На Новопавлівському напрямку (адмінмежі між Запорізькою, Донецькою і Дніпропетровською областю) окупанти вели бій біля Новосілки, але зазнали втрат і відступили.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти, силами окремих підрозділів   загальновійськових армій та  берегових військ Чорноморського флоту, повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. 

На північних кордонах українська розвідка фіксує операції з прикриття кордону з боку збройних сил білорусі. У південних районах Гомельської області білоруські військові розгорнули додаткові комплекси протиповітряної оборони. Також провели тренування підрозділів радіоелектронної боротьби. Генштаб ЗСУ не виключає проведення демонстраційних та провокативних дій на кордоні.

На кордоні Сумської області з Росією окупанти утримують підрозділи зі складу 90-ї танкової армії Центрального військового округу, аби не допустити їхнє перекидання до східного театру бойових дій. Генштаб не виключає обстріли прилеглих територій Сумщини цими підрозділами. 

У Чорному морі в складі російського флоту зараз перебуває три носії крилатих ракет типу Калібр. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання Чорноморського флоту росії продовжує виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Не виключається можливість залучення зазначеного корабельного складу до завдання ракетних ударів по території України. 

Ввечері 3-го травня рашисти влаштували масштабний обстріл України

0
Автор: Ольга Мінчук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна Генштаб ЗСУ зведення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх