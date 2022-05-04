Кременчужан запрошують долучитися до кібервійськ - навчання безкоштовне

Сьогодні, 20:41 Переглядів: 216

За підтримки Міністерства цифрової трансформації технологічний SET University починає набір на безоплатне навчання з кібербезпеки для охочих знайти роботу в цій галузі. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Курс розрахований на випускників старших класів, студентів перших курсів вищих навчальних закладів, представників технологічних спеціальностей на кшталт trainee- або junior-розробників.

Онлайн-навчання розпочнеться в середині травня і триватиме три місяці. Дізнатися більше та залишити заявку можна на сайті університету.

- Цього року SET University проводитиме набір на бакалаврат - близько 30 студентів зможуть навчатися безплатно за напрямом «Кібербезпека», - зазначають у Мінцифри.

Студенти матимуть можливість отримати повні стипендії та гранти для навчання, а також диплом державного зразка після закінчення.

Умови і дати вступної кампанії визначатиме Міністерство освіти і науки.

У майбутньому університет планує запустити магістерські програми, щоб навчати студентів технологій штучного інтелекту.