Кременчужан запрошують долучитися до кібервійськ - навчання безкоштовне

За підтримки Міністерства цифрової трансформації технологічний SET University починає набір на безоплатне навчання з кібербезпеки для охочих знайти роботу в цій галузі. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Курс розрахований на випускників старших класів, студентів перших курсів вищих навчальних закладів, представників технологічних спеціальностей на кшталт trainee- або junior-розробників.
Онлайн-навчання розпочнеться в середині травня і триватиме три місяці. Дізнатися більше та залишити заявку можна на сайті університету.
Студенти матимуть можливість отримати повні стипендії та гранти для навчання, а також диплом державного зразка після закінчення.
Умови і дати вступної кампанії визначатиме Міністерство освіти і науки.
У майбутньому університет планує запустити магістерські програми, щоб навчати студентів технологій штучного інтелекту.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер