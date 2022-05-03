Троє ліцеїстів з Кременчука представлятимуть Україну на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів

Цьогоріч до української команди, що візьме участь у фіналі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів Infomatrix 2022 року, увійшли троє старшокласників Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст». Таку інформацію надав департамент освіти.
У категорії Hardware Control – Анастасія Марон, учениця 10 класу (дівчина представила авторську розробку «Світ, у якому ти живеш...»). У категорії Short Movie – одинадцятикласники Ростислав Поздняков та Дамір Ціплє (з авторською розробкою «Булінг»).
Вітаємо юних кременчужан та бажаємо їм успіхів у фіналі конкурсу!
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер