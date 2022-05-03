Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Зрізали шкіру з м'ясом, ламали ноги, вбивали: як орки знущаються над полоненими українцями (18+)

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 954

Рашист розповідає матері про страшні знущання та вбивства, які здійснюють співробітники ФСБ та російські військові

Перехоплення розмови російського окупанта Костянтина Соловйова (зараз знаходиться в Харківській області) зі своєю матір’ю розкриває подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Рашист розповідає про страшні знущання та вбивства, які здійснюють співробітники ФСБ та російські військові. Окупант з радістю переймає «досвід» та мріє перенести його на власного батька.

Жертвами катів стають як українські військові, так і мирні жителі. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не скоряються перед загарбниками.

Мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.

Це перехоплення є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Воєнні злочини масово чиняться як щодо військових, так і щодо цивільного населення.

Масові вбивства, тортури та знущання стали нормою для окупантів. При цьому, до «професіоналів» з ФСБ охоче долучаються військовослужбовці армії рф.

Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич)
Тел. +79969592243, 11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод, кулеметник
15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, м. Совєтск, вул. Лісна, буд. 6А, кв. 1
Зареєстрований в соціальних мережах: «Одноклассники» (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), «Вконтакте» (https://vk.com/batikakostia).

Соловйова (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)
Тел. +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська обл., м. Совєтск, вул. Лісна, 6А, кв. 1
Зареєстрована в соціальній мережі «Одноклассники» (ok.ru/profile/529163184549)

Попереджаємо: цей матеріал не призначений для людей зі слабкою психікою.

0
Автор: Катерина Турубара

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна російські загарбники вбивства тортури
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх