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Кременчук

Відзавтра замовити ID-картку та закордонний паспорт можна на Молодіжному

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 86

 Прийом громадян - лише за попереднім записом

З третього травня паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорти громадян України для виїзду за кордон можна оформити й на Молодіжному, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, відділ ЦНАП на Молодіжному працює за адресою вул. Героїв України, 11-А.

Також документи можна оформити і в головний офісі - вул. Гагаріна, 14.

Зазначається, що прийом замовлень здійснюють лише за попереднім записом за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88

Для можливості реєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендуємо користуватися послугами вайбер чату за посиланням https://cutt.ly/9v8XpCR.

Нагадаємо, прийом документів на оформлення ID-карток та закордонних паспортів у Кременчуці відновили  22 квітня у головному офісі ЦНАП.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Google Maps

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