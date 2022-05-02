Відзавтра замовити ID-картку та закордонний паспорт можна на Молодіжному

З третього травня паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорти громадян України для виїзду за кордон можна оформити й на Молодіжному, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради.
Нагадаємо, відділ ЦНАП на Молодіжному працює за адресою вул. Героїв України, 11-А.
Також документи можна оформити і в головний офісі - вул. Гагаріна, 14.
Зазначається, що прийом замовлень здійснюють лише за попереднім записом за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88
Для можливості реєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендуємо користуватися послугами вайбер чату за посиланням https://cutt.ly/9v8XpCR.
Нагадаємо, прийом документів на оформлення ID-карток та закордонних паспортів у Кременчуці відновили 22 квітня у головному офісі ЦНАП.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер