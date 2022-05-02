Де сьогодні продовжили видавати продуктові набори для переселенців

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 126

Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї

Сьогодні, 2 травня, у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Омельнику та Оболоні продовжили видавати продуктові набори для переселенців. Про це на брифінгу повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Набір видаюить переселенцям, які офіційно зареєструвалися як ВПО в управліннях соцзахисту після 24 лютого 2022 року. Один набір – для однієї людини.

Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Адреси видачі допомоги:

Кременчук, вул. Червона Гірка, 41 (медичний коледж);

Кременчук, вул. Республіканська, 85 (Регіональний центр профтехосвіти №1, відділення №2)

Горішні Плавні, вул. Строни, 21 (Гірничо-будівельне училище),

село Оболонь, вул. Котляревського, 2 (Будинок культури);

село Омельник, вул. Центральна, 67 (Центр культури і дозвілля);

Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.