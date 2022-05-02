Де сьогодні продовжили видавати продуктові набори для переселенців

Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї
Сьогодні, 2 травня, у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Омельнику та Оболоні продовжили видавати продуктові набори для переселенців. Про це на брифінгу повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Набір видаюить переселенцям, які офіційно зареєструвалися як ВПО в управліннях соцзахисту після 24 лютого 2022 року. Один набір – для однієї людини.
Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Адреси видачі допомоги:
Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер