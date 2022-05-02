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Хокеїсти «Кременчука» у складі збірної України розгромили Естонію на фініші

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 178

 Наші хокеїсти посіли третє місце в дивізіоні 1В

Збірна України з хокею перемогла Естонію – 8:0 в заключному матчі чемпіонату світу в дивізіоні 1В, що завершився в польському Тихи. 

Шайби у складі збірної України закинули: Ігор Мережко, Михайло Сімчук, Олександр Пересунько (2), Віталій Лялька, Михайло Чиканцев, Вадим Мазур, Євген Фадєєв.

Збірна України набрала 7 очок і завершила турнір на 3-у місці. Єдину перепустку до дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї) виборола збірна Польщі, яка у вирішальному матчі обіграла Японію – 2:0 і посіла перше місце.

Естонія – Україна – 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)

Шайби: 0:1 – Мережко (Лялька, Фадєєв), 12:53. 0:2 – М. Сімчук (Ворона, Толстушко), 26:48. 0:3 – Пересунько (Мазур), 28:30. 0:4 – Лялька (Пересунько, Німенко, – більш.), 37:19. 0:5 – Пересунько (Міхнов), 39:17. 0:6 – М. Сімчук (Благий, Мережко, – більш.), 44:12. 0:7 – Мазур (Пангелов-Юлдашев, Бородай), 49:06. 0:8 – Фадєєв (Мережко, М. Сімчук, – більш.), 59:25

Естонія: Коітмаа (Вірро, 40:00); Кулінцев – Лагесалу, Керна – Осипов, Слесаревський – Новіков, Коокмаа; Комбе – Аррак – Рооба, Пузаков – Сібірцев – Васьонкін, Клаус Каспар Йоґі – Паррас – Лінде, Розінко – Крістофер Йоґі – Гаст, Аппельберґ. Тренер – Юссі Тупамякі

Україна: Кубрицький; Толстушко – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Литвинов – Андрейків, Гребеник; Пересунько – Мазур – Міхнов, Лялька – Фадєєв – Коренчук, Благий – Німенко – Ворона, Морозов – М. Сімчук – Бородай, Чіканцев. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистенти – Костянтин Сімчук і Дмитро Христич

Кидки: 18 (7 + 7 +4) – 38 (8 + 19 + 11)
Штраф: 12 (2 + 4 + 6) – 2 (0 + 2 + 0)

Як повідомляє пресслужба Федерації хокею України, у першому періоді обидві команди не проявляли особливої агресії. Єдину шайбу наша команда організувала після того, як вихід один в нуль після вишуканої передачі Віталія Ляльки реалізував оборонець Ігор Мережко. Наприкінці періоду ідеальну нагоду збільшити перевагу мав Ілля Коренчук, але на його кидок впритул зреагував Віллем-Генрік Коітмаа. Поряд із тим, як мінімум двічі українську збірну – після виходу три в один і розпластавшись на п’ятаку – врятував Дмитро Кубрицький. Юний український голкіпер все ж вийшов на лід, не дивлячись на отримане у вчорашньому матчі проти японців пошкодження руки.

На початку другого періоду наша команда спершу мала всі можливості збільшити перевагу, отримавши подвійну більшість, потім ледь не пропустила, та врятував Кубрицький, але врешті таки повела в рахунку 2:0. Олексій Ворона видав красиву передачу з-за спини і Михайло Сімчук вразив порожні ворота. Минуло зовсім небагато часу і вже Олександр Пересунько, об’їхавши ворота, спрямував у сітку шайбу рикошетом від ковзана Крістофера Йоґі – 3:0. Остаточно ж питання про переможця українська збірна зняла в кінцівці другого періоду, коли спершу Лялька реалізував більшість, а потім Пересунько добив шайбу після того, як Андрій Міхнов кинув, об’їхавши ворота.

Таким чином, збірна України перервала двоматчеву програшну серію в протистоянні з Естонією і з двома перемогами завершила цей чемпіонат світу третьою. Переможцями стали, отримавши право підвищитися в класі, поляки. Сьогодні вони перемогли в лобному протистоянні 2:0 японців.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: хокей ХК Кременчук збірна України
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