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«З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо», - Валерій Залужний

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 411

 Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з Великоднем

Головнокомандувач ЗСУ  Валерій Залужний привітав українців з Великоднем. Запевнив, що ми обов'язково переможемо!

«Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог!

В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ.

Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!» - написав він. 

Віримо в ЗСУ!

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: 24 канал

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Теги: Великдень-2022 ЗСУ Валерій Залужний
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