«З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо», - Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Великоднем. Запевнив, що ми обов'язково переможемо!
«Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог!
В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ.
Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!» - написав він.
Віримо в ЗСУ!
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер