«З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо», - Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Великоднем. Запевнив, що ми обов'язково переможемо!

«Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог!

В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ.

Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!» - написав він.