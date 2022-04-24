На Дніпропетровщині внаслідок нічного ракетного обстрілу загинула людина (фото)

Минулої ночі рашисти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Загинув 48-річний чоловік.
«У нас три нічні «прильоти» - у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд. Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило», написав Резніченко.
Нагадаємо, 21 квітня рашисти завдали три ракетні удари по Дніпропетровщині. Через ракетні удари по залізниці постраждали п’ятеро людей - двоє чоловіків та троє жінок.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер