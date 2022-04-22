Кременчук та Полтавська область - повітряна тривога! (відбій)

Сьогодні, 21:56 Переглядів: 466

Кременчук та Полтавська область оголошена повітряна тривога - всі в укриття!

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