На Харківщині знайшли закатовані та спалені росіянами тіла двох людей

На Харківщині знайшли закатовані та спалені окупантами тіла двох людей - розпочато провадження. Про це повідомляє Офіс генераьного прокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, під час окупації с. Гусарівки Ізюмського району російські військовослужбовці катували та вбили чоловіка і жінку. Після цього окупанти спалили їхні тіла.
22 квітня 2022 року після звільнення села у підвальному приміщенні одного з будинків їх було знайдено.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ізюмського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області. У подальшому провадження буде передано до Управління СБУ в Харківській області.
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№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер