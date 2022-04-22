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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Харківщині знайшли закатовані та спалені росіянами тіла двох людей

Сьогодні, 21:46 Переглядів: 289

 

Розпочате провадження

На Харківщині знайшли закатовані та спалені окупантами тіла двох людей - розпочато провадження. Про це повідомляє Офіс генераьного прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Гусарівки Ізюмського району російські військовослужбовці катували та вбили чоловіка і жінку. Після цього окупанти спалили їхні тіла.

22 квітня 2022 року після звільнення села у підвальному приміщенні одного з будинків їх було знайдено.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ізюмського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області. У подальшому провадження буде передано до Управління СБУ в Харківській області.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна геноцид
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