«Відбій тривоги»: Tapolsky випустив трек із голосом Арестовича

Сьогодні, 00:29 Переглядів: 133

Легенда українського драм-енд-бейсу Dj Tapolsky, справжнє ім'я якого Анатолій Топольський, випустив свіжий трек із назвою «Вiдбiй Тривоги». Про це він повідомив у своєму Facebook.

Розслаблювальний та ліквідовий трек містить заспокійливі фрази радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича. У композиції лунають слова та «коронні фрази» Арестовича, які лунали у відомому додатку для сповіщення про небезпеку: «Увага, відбій повітряної тривоги», «Все буде добре», «Можете повертатися до нормального життя».

Анатолій Топольський розповів, що зібрані гроші від прослуховування будуть переказані до одного з підрозділів 72-ї бригади ЗСУ.

- Всім привіт! Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Слухайте спільний трек «Вiдбiй Тривоги» з Олексієм Арестовичем, - написав Tapolsky.