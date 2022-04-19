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Через ракетні удари безпечних місць в Україні зараз немає, - Арестович

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 196

 Радник президента вважає, що росія завдаватиме обстрілів до кінця війни

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія завдаватиме ракетних ударів по території України до кінця війни. Про це він повідомив в ефірі національного марафону, пише Лівий берег

«Ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни, і безпечних місць зараз нема. Дуже багато ще ракет, вони в основному б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала за результатами Будапештського меморандуму. У цьому полягає велика іронія», – сказав Арестович.

Він прогнозує, що росія буде здійснювати ракетні обстріли ще щонайменше місяць.

«Я думаю, що ще місяць вони будуть, тут ми повинні вийти з ілюзії в цьому сенсі», – заявив він.

Правила двох стін і виходів: як кременчужанам врятуватися під час обстрілів

 

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна ракетний обстріл
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