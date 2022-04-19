Через ракетні удари безпечних місць в Україні зараз немає, - Арестович

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 196

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія завдаватиме ракетних ударів по території України до кінця війни. Про це він повідомив в ефірі національного марафону, пише Лівий берег

«Ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни, і безпечних місць зараз нема. Дуже багато ще ракет, вони в основному б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала за результатами Будапештського меморандуму. У цьому полягає велика іронія», – сказав Арестович.

Він прогнозує, що росія буде здійснювати ракетні обстріли ще щонайменше місяць.

«Я думаю, що ще місяць вони будуть, тут ми повинні вийти з ілюзії в цьому сенсі», – заявив він.

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