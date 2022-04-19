Кременчуцький футболіст Роман Безус виграв Кубок Бельгії у складі «Гента»

Хавбек Гента Роман Безус виграв Кубок Бельгії. У фіналі його команда перемогл Андерлехт у серії пенальті - 0:0 (4:3 в серії пенальті).
Український хавбек «Гента» Роман Безус вийшов у стартовому складі і провів на полі 88 хвилин. Український захисник «Андерлехту» Богдан Михайличенко провів всю зустріч у запасі.
Для кременчуцького футболіста Романа Безуса це перший трофей у складі «Гента». Він виступає за клуб з січня 2019 року.
Роман навіть будучи далеко від дому намагається підтримувати батьківщину. Він долучаєтьс до акцій на підтримку України, а також постить інформацію про жахіття, які вчиняють росіяни.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер