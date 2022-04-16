Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

В Україні автогаз та бензин можуть зрівнятися в ціні – названо причину

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 133

 

Такий прогноз зробили експерти

В Україні найближчим часом вартість автогазу може зрівнятися та навіть перевищити вартість бензину А-95. Такий прогноз зробили експерти консалтингової групи «А-95».

Зокрема, очікується, що найближчим часом блакитне паливо для автомобілів із ГБО подорожчає до 34 грн за літр. При цьому нині середня вартість бензину А-95 на українських АЗС становить 33,96 гривні.

Чому експерти зробили такий несприятливий прогноз для власників авто із ГБО? Справа в тому, що компанія Укргазвидобування на торгах 14 квітня продала скраплений газ за ціною 57 000 гривень за тонну. Це рекорд за всю історію ринку.

Така величезна вартість є наслідком дефіциту зрідженого газу в Україні. В результаті тепер власникам автомобілів з газобалонним обладнанням доведеться залишати на заправках більше грошей або купувати бензин, якщо він, звичайно, буде.

Потрібно зазначити, що ще наприкінці 2021 року українці стали рідше купувати автогаз через те, що на нього постійно збільшувалися ціни. З 1 лютого 2022 року найбільша в Україні мережа автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій «Укравтогаз» закрила усі свої заправки для авто із ГБО.

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна газ ціна бензин
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх