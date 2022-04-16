В Україні автогаз та бензин можуть зрівнятися в ціні – названо причину

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 133

В Україні найближчим часом вартість автогазу може зрівнятися та навіть перевищити вартість бензину А-95. Такий прогноз зробили експерти консалтингової групи «А-95».

Зокрема, очікується, що найближчим часом блакитне паливо для автомобілів із ГБО подорожчає до 34 грн за літр. При цьому нині середня вартість бензину А-95 на українських АЗС становить 33,96 гривні.

Чому експерти зробили такий несприятливий прогноз для власників авто із ГБО? Справа в тому, що компанія Укргазвидобування на торгах 14 квітня продала скраплений газ за ціною 57 000 гривень за тонну. Це рекорд за всю історію ринку.

Така величезна вартість є наслідком дефіциту зрідженого газу в Україні. В результаті тепер власникам автомобілів з газобалонним обладнанням доведеться залишати на заправках більше грошей або купувати бензин, якщо він, звичайно, буде.

Потрібно зазначити, що ще наприкінці 2021 року українці стали рідше купувати автогаз через те, що на нього постійно збільшувалися ціни. З 1 лютого 2022 року найбільша в Україні мережа автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій «Укравтогаз» закрила усі свої заправки для авто із ГБО.