У Чернігові 16-річний хлопець пішов парамедиком до тероборони та був за крок від смерті

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 460

Його мама та сестра також волонтерять

У Чернігові 16-річний хлопець вступив парамедиком до територіальної оборони та був за крок від смерті. Історію про нього опублікував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Дмитру Іванову нещодавно виповнилося шістнадцять. Хлопець народився та жив у Чернігові, готувався вступати до медичного коледжу. У перший день повномасштабного вторгнення рф його мама та сестра почали волонтерити, Дмитро ж допомагав заклеювати вікна у пошкоджених будівлях, а невдовзі пішов у тероборону парамедиком.

Разом з мамою та сестрою 3-го березня Дмитро Іванов був у школі, саме у той момент в будівлю потрапив ворожий снаряд. З 12 людей, які тоді перебували у школі, вижило лише чотири.

Попри це хлопець досі виконує обов‘язки парамедика, і як каже, продовжить це робити й надалі.

Український народ – нескорений та неймовірно сміливий! Герої серед нас є всюди – від малого до великого! - йдеться у дописі.