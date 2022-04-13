Без V та Z: в Укрпошті відмовилися використовувати дві літери у марках

У нових поштових марках не будуть використовувати символи V та Z. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Вони позначали номінал:

- Наприклад, V міститься на таких знакових поштових марках як «Монумент Незалежності (2001), Київ», «Передова», «Слава Україні!», «Збройні сили України. Сухопутні війська» і багато інших.

Але ці ганебні знаки, що тепер символізують терор проти українського народу, не зіпсують філателістичне мистецтво, яким захоплювалися ми та увесь світ.

Ми зробимо ще кращі зразки, без жодного натяку і згадки про країну фашистів й мародерів - йдеться у повідомленні.