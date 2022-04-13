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Кременчук, Культура, Кременчуг

Без V та Z: в Укрпошті відмовилися використовувати дві літери у марках

Сьогодні, 02:32 Переглядів: 3

 

Ми зробимо ще кращі зразки, без жодного натяку і згадки про країну фашистів й мародерів

У нових поштових марках не будуть використовувати символи V та Z. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Вони позначали номінал:

  • V - тариф вартістю 12 грн для пересилання простих листів масою до 50 г по Україні (найпопулярніший в Україні);
  • Z - еквівалент $1 для міжнародної доставки листів масою до 50 г.

- Наприклад, V міститься на таких знакових поштових марках як «Монумент Незалежності (2001), Київ», «Передова», «Слава Україні!», «Збройні сили України. Сухопутні війська» і багато інших.

Але ці ганебні знаки, що тепер символізують терор проти українського народу, не зіпсують філателістичне мистецтво, яким захоплювалися ми та увесь світ.

Ми зробимо ще кращі зразки, без жодного натяку і згадки про країну фашистів й мародерів - йдеться у повідомленні. 

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Автор: Альона Душенко

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