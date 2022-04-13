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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Бородянці окупанти знищили реабілітаційний центр, є загиблі

Сьогодні, 03:02 Переглядів: 114

 

Зараз Центр переїхав до Бородянського академічного ліцею

На Київщині внаслідок прямого влучання снаряду російського танку у Бородянці було знищено Центр соціально-психологічної реабілітації населення Міністерства у справах ветеранів. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

- У вівторок, 12 квітня, міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна відвідала звільнену від окупантів Бородянку та поспілкувалася з представниками Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення. На жаль, внаслідок прямого влучання снаряду російського танку будівля зруйнована вщент. За період окупації та звірств російської армії загинули два співробітники Центру, - йдеться у повідомленні.

До повномасштабного наступу рф на Україну в Центрі працювали 30 людей. Від початку війни в Україні з 2014 року тут надавали психологічну та фізичну допомогу ветеранам АТО/ООС, членам їхніх родин, сім’ям полеглих воїнів, а також усім жителям громади. Фахівці Центру активно співпрацювали з громадськими організаціями, волонтерами та територіальними громадами інших областей, допомагали реалізовувати державну ветеранську політику, сприяли героїзації наших захисників.

Зараз Центр переїхав до Бородянського академічного ліцею, де працює Центр гуманітарної допомоги. У маленькій кімнатці психологи надають допомогу постраждалим від російської агресії. Сьогодні це передусім діти.

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Автор: Альона Душенко

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