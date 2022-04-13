У Бородянці окупанти знищили реабілітаційний центр, є загиблі

На Київщині внаслідок прямого влучання снаряду російського танку у Бородянці було знищено Центр соціально-психологічної реабілітації населення Міністерства у справах ветеранів. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
До повномасштабного наступу рф на Україну в Центрі працювали 30 людей. Від початку війни в Україні з 2014 року тут надавали психологічну та фізичну допомогу ветеранам АТО/ООС, членам їхніх родин, сім’ям полеглих воїнів, а також усім жителям громади. Фахівці Центру активно співпрацювали з громадськими організаціями, волонтерами та територіальними громадами інших областей, допомагали реалізовувати державну ветеранську політику, сприяли героїзації наших захисників.
Зараз Центр переїхав до Бородянського академічного ліцею, де працює Центр гуманітарної допомоги. У маленькій кімнатці психологи надають допомогу постраждалим від російської агресії. Сьогодні це передусім діти.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер