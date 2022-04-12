Шукаєш роботу або хочеш здати квартиру в Кременчуці - гайда в «Приватну газету»

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 82

Воєнний час кидає нові виклики, але ми залишаємося разом з вами

Цього четверга, 7 квітня, у світ вийшов свіжий номер «Приватної газети». Кременчужани та вимушені переселенці можуть дізнаватися інформацію про вакантні робочі місця, надавати інформацію про оренду житла або продаж техніки.

Для цього вам треба перейти на вкладку «Приватна газета», яка знаходиться на верхній панелі сайту. Далі ви розгортаєте свіжий випуск «Приватної газети» в електронному вигляді.

Зауважимо, що кожного четверга на вас чекатиме свіжий номер газети.