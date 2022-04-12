На Полтавщині один чоловік відправив у реанімацію іншого

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 450

У разі визнання вини судом зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі

До відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції 8 квітня близько 7.45 надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги, що 41-річний житель села Грушеве Лубенського району отримав тілесні ушкодження. Після повідомлення про злочин на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Копи встановили, що під час конфлікту 40-річний місцевий мешканець побив 41-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Хорольської лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, встановила причетного до злочину та повідомила йому про підозру. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.