Під Харковом виявили братську могилу окупантів

Під Харковом, у селі Вільхівка, військовослужбовці Збройних сил України виявили братську могилу з тілами російських окупантів, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Ймовірно, ще окупанти, яких знищили 30 березня.
«Нагадаємо, 30 березня воїнами 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчими загонами під Харковом були знищені дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС рф. Захоплено їхні штаби та вся документація. Понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон», - йдеться в повідомленні.
Тобто міф про те, що росіяни своїх не залишають, остаточно зруйновано впевнені у ЗСУ.
Раніше повідомлялось, що Понад 80% особового складу деяких російських підрозділів, що були задіяні у війні в Україні, не бажають брати участь у подальших бойових діях.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер