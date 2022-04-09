Під Харковом виявили братську могилу окупантів

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 868

« Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано ».

Під Харковом, у селі Вільхівка, військовослужбовці Збройних сил України виявили братську могилу з тілами російських окупантів, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Ймовірно, ще окупанти, яких знищили 30 березня.

«Нагадаємо, 30 березня воїнами 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчими загонами під Харковом були знищені дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС рф. Захоплено їхні штаби та вся документація. Понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон», - йдеться в повідомленні.

Тобто міф про те, що росіяни своїх не залишають, остаточно зруйновано впевнені у ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що Понад 80% особового складу деяких російських підрозділів, що були задіяні у війні в Україні, не бажають брати участь у подальших бойових діях.