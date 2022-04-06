Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Кругосветное путешествие Артема Сугонякина

Окупанти готують прорив на Схід і хочуть взяти під повний контроль Маріуполь, - Генштаб

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 545

 Оперативне зведення на 18.00 6 квітня.

Російські війська зосередилися на спробах прорвати оборону Об’єднаних сил на Донецькому напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За їх даними, станом на 18:00 6 квітня, російські війська продовжують підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Загарбники здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів у Південнобузькому операційному районі та закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль Маріуполь.

Також, за даними Генштабу, триває підготовка та переміщення підрозділів загарбницьких військ рф на територію України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєві зміни в положенні та стані угруповання військ рф не виявлені. 

На Слобожанському напрямку російські війська продовжують блокувати Харків. Здебільшого в нічний час загарбники здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

У районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює 

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, росія готує новий наступ на Схід України - рф хоче взяти під контроль та окупувати всю його територію Донбасу. Військові адміністрації Харківської, Донецької та Луганської областей 6 квітня попросили населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано, адже в цих регіонах може відбутись ескалація.

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: оперативна інформація Генштаб ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх