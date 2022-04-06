Окупанти готують прорив на Схід і хочуть взяти під повний контроль Маріуполь, - Генштаб

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 545

Російські війська зосередилися на спробах прорвати оборону Об’єднаних сил на Донецькому напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За їх даними, станом на 18:00 6 квітня, російські війська продовжують підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Загарбники здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів у Південнобузькому операційному районі та закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль Маріуполь.

Також, за даними Генштабу, триває підготовка та переміщення підрозділів загарбницьких військ рф на територію України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєві зміни в положенні та стані угруповання військ рф не виявлені.

На Слобожанському напрямку російські війська продовжують блокувати Харків. Здебільшого в нічний час загарбники здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

У районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, росія готує новий наступ на Схід України - рф хоче взяти під контроль та окупувати всю його територію Донбасу. Військові адміністрації Харківської, Донецької та Луганської областей 6 квітня попросили населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано, адже в цих регіонах може відбутись ескалація.