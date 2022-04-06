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Утилізація окупантів продовжується: російська армія зменшилась на 18 600 солдатів

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 178

 

Кількість живих окупантів потрохи зменшується, а вбитих зростає – про це інформує Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗС України повідомив про загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 6 квітня 2022 року. Орієнтовно вони склали:

особового складу – близько 18600 осіб,

танків ‒ 684 од,

бойових броньованих машин ‒ 1861 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ – 107 од,

засоби ППО – 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки – 1324 од,

кораблі /катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96.

Спеціальна техніка – 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

- Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, - зазначають у Генштабі ЗСУ.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти втрати Генштаб ЗСУ
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