Утилізація окупантів продовжується: російська армія зменшилась на 18 600 солдатів

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Кількість живих окупантів потрохи зменшується, а вбитих зростає – про це інформує Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗС України повідомив про загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 6 квітня 2022 року. Орієнтовно вони склали:

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