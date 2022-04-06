Утилізація окупантів продовжується: російська армія зменшилась на 18 600 солдатів

Генеральний штаб ЗС України повідомив про загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 6 квітня 2022 року. Орієнтовно вони склали:
особового складу – близько 18600 осіб,
танків ‒ 684 од,
бойових броньованих машин ‒ 1861 од,
артилерійських систем – 332 од,
РСЗВ – 107 од,
засоби ППО – 55 од,
літаків – 150 од,
гелікоптерів – 135 од,
автомобільної техніки – 1324 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96.
Спеціальна техніка – 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер