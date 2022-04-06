Кременчужани зможуть на Великдень освятити паски та крашанки

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 597

Вербну неділю та Великдень у Кременчуці та районі святкуватимуть, але з дотриманням певних вимог. Як повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, це пов'язано з повномасштабним вторгненням росії та введенням комендантської години.

- На Полтавщині діє комендантська година з 21.00 до 6.00. Тому прошу розпочинати заходи не раніше 6 години, - зауважив Олег Лєднік, говорячи про освячення верби та кошиків з великодніми крашанками та пасками.

Священнослужителі розпочнуть службу вчасно. Проте чи буде нічна служба з парафіянами чи без - найближчим часом будуть обговорювати з військовими та церквами, щоб не наражати людей на небезпеку. Про це ми вас обов'язково повідомимо, тому слідкуйте за новинами «Кременчуцького Телеграфа» як на сайті, так і на наших сторінках у соцмережах.