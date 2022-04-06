Кременчужани зможуть на Великдень освятити паски та крашанки

Вербну неділю та Великдень у Кременчуці та районі святкуватимуть, але з дотриманням певних вимог. Як повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, це пов'язано з повномасштабним вторгненням росії та введенням комендантської години.
Священнослужителі розпочнуть службу вчасно. Проте чи буде нічна служба з парафіянами чи без - найближчим часом будуть обговорювати з військовими та церквами, щоб не наражати людей на небезпеку. Про це ми вас обов'язково повідомимо, тому слідкуйте за новинами «Кременчуцького Телеграфа» як на сайті, так і на наших сторінках у соцмережах.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер