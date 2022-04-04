Солістка Go_A відкрила топ-матч Серії А з хітом Джона Леннона – лідер Ювентуса не стримав сліз

Солістка українського гурту Go_A виконала пісню «Imagine» перед футбольним «Дербі Італії» між «Ювентусом» та «Інтером».
Катерина Павленко заспівала пісню Джона Леннона разом з італійською співачкою Гаєю на запвненому стадіоні «Ювентус Стедіум» в Турині. Гравці були вражені акцією, а на обличчі кіпера Ювентуса Войцеха Щенсни навіть проступили сльози. Після завершення пісні туринський стадіон вибухнув оваціями.
Ідею провести таку акцію на підтримку України запропонували клуби, італійська Серія А підтримала її.
Відео можна переглянути за посиланням.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер