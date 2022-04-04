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Солістка Go_A відкрила топ-матч Серії А з хітом Джона Леннона – лідер Ювентуса не стримав сліз

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 57

 Перед матчем Ювентуса та Інтера стадіон завмер від емоційної акції

Солістка українського гурту Go_A виконала пісню «Imagine» перед футбольним «Дербі Італії» між «Ювентусом» та «Інтером». 

Катерина Павленко заспівала пісню Джона Леннона разом з італійською співачкою Гаєю на запвненому стадіоні «Ювентус Стедіум» в Турині. Гравці були вражені акцією, а на обличчі кіпера Ювентуса Войцеха Щенсни навіть проступили сльози. Після завершення пісні туринський стадіон вибухнув оваціями.

Ідею провести таку акцію на підтримку України запропонували клуби, італійська Серія А підтримала її.

Відео можна переглянути за посиланням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Go_A
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