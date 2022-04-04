Військові України звільнили частину Чернігівщини - тривають зачистки

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 0

У Чернігівський області ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти - Количівку, Ягідне та Іванівку. Як повідомляє оперативне командування "Північ", територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

- Ці населені пункти Чернігівської області ще довго пам'ятатимуть жахи війни. Купа розбитого і спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова в бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або втекли, - сказано в повідомленні.