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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Військові України звільнили частину Чернігівщини - тривають зачистки

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 0

 

Територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками

У Чернігівський області ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти - Количівку, Ягідне та Іванівку. Як повідомляє оперативне командування "Північ", територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

- Ці населені пункти Чернігівської області ще довго пам'ятатимуть жахи війни. Купа розбитого і спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова в бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або втекли, - сказано в повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Чернігів
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