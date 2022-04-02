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Кременчук, Освіта

Школярам повернуть гроші за за пробне ЗНО

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 59

 Терміни поки що не озвучені - розробляють схему.

Усім школярам, зареєстрованим на пробний етап зовнішнього незалежного оцінювання, який скасували, повернуть сплачені кошти, повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, гроші учасникам скасованого пробного тестування повернуть до кінця року, однак конкретних термінів глава МОН не озвучив.

«Повідомляю, що всі, хто зареєструвався, до кінця року зможуть повернути кошти, що не були використані для підготовки до пробного ЗНО», – заявив Шкарлет.

Розробкою механізму повернення коштів наразі займається Український центр оцінювання якості освіти. Глава МОН додав, що незабаром відомство оприлюднить всі деталі.

Також зазначено, що після того, як президент України підписав указ про спрощення ЗНО, потреби у пробному тестуванні немає.

Нагадаємо, ЗНО цього року відбудеться у спрощеному форматі. Відповідні зміни вже затвердила Верховна Рада. Для вступників розроблять національний мультипредметний тест з трьох предметів:

української мови 

математики

історії України

Завдань з української літератури не буде. Загалом учасники ЗНО повинні виконати 60 завдань за 80 хвилин.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: ЗНО-2022
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