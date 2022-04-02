Під час попередньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети на Полтавщині, - Лунін

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Начальник Полтавської обласної військової адміністрації про ситуацію станом на 16.00.

Під час повітряної тривоги (вона тривала 13.39-15.12) ЗСУ збили дві ворожі ракети над Полтавщиною, - повідомив Дмитро Лунін в ефірі радіо НВ.

«Два важливі повідомлення на цей час. Перше: під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили дві ворожі ракети над Полтавщиною. Друге: звуки вибухів, які можна було чути протягом останньої години в Полтаві, – це навчання ЗСУ», – повідомив Дмитро Лунін.

Пожежі після вибухів у Кременчуці повністю ще не ліквідовані.

«В лікарні кременчужани не зверталися. Інформація про травмованих стане відомою після пожежі», - зазначив Дмитро Лунін

Нагадаємо, о 6.00 2 квітня три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці. Через обстріли нашого міста сталася пожежа.